العراق.. لص يُعيد ما سرقه قبل 30 عامًا مع رسالة اعتذار (صورة)

أعاد لص في مدينة السليمانية في إقليم كردستان، شمال العراق، مبلغاً مالياً سرقه قبل نحو 30 عاماً، مع رسالة اعتذار، دون أن يكشف عن هويته، التي ستظل سراً إلى الأبد فيما يبدو.

وفوجئ سكان أحد منازل السليمانية، مساء يوم السبت، برجل ملثم يطرق بابهم، قبل أن يترك بيد سيدة فتحت له الباب كيساً ويغادر.