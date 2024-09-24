منزل ميغان ماركل في تورنتو.. بداية قصة الحب "الملكية" (صور)

قبل أن تصبح دوقة ساسكس، كانت ميغان ماركل تعيش حياة هادئة وراقية في تورنتو، حيث كانت تقيم في منزل تبلغ قيمته 1.4 مليون دولار.

هذا المنزل، الذي استأجرته ميغان ماركل مدة عامين، كان شاهدًا على بداية قصة حبها مع الأمير هاري في عام 2016.

المنزل الواقع في منطقة Seaton Village، الذي استأجرته من مصممة الأزياء إليزابيث كابرال، يتميز بتصميم عصري ويضم ثلاث غرف نوم وحمامين.

يحتوي المنزل أيضًا على مطبخ واسع يفتح على فناء خاص، مثالي للاسترخاء والتمتع بالأجواء الهادئة، وهو ما وصفته ماركل في مقابلة عام 2022 مع The Cut بأنه "مكان هادئ وشفائي" جعلها تشعر بالحرية.

ولم يكن هذا المنزل مجرد مكان إقامة؛ بل كان ملاذًا لماركل وكلبيها، بوجارت وجاي، وهو ما عبّرت عنه في مناسبات عدة.

والأمير هاري كان يسافر من لندن إلى تورنتو لزيارتها مرتين شهريًا خلال المراحل الأولى من علاقتهما، وفي مذكراته الشهيرة Spare، تحدث هاري عن حماسة ميغان في إظهار منزلها وكلابها وحياتها اليومية له.

المنزل، الذي يتميز بمدخل مميز بلون تيفاني آند كو، وأرضيات خشبية أنيقة، وقبو حديث، بالإضافة إلى مرآب لسيارتين مزود بشاحن تسلا، كان ملاذًا مثاليًا للراحة.

ويقع المنزل في منطقة قريبة من محطات مترو الأنفاق، ومتاجر البقالة، والمدارس المرموقة، مما جعله اختيارًا مثاليًا لماركل خلال تصوير مسلسل Suits.

وبعد انتقال ميغان إلى المملكة المتحدة في 2017، حيث تزوجت الأمير هاري في العام التالي، تم بيع المنزل مقابل 1.6 مليون دولار، وفي أغسطس الماضي، تم بيع المنزل مرة أخرى بقيمة تقارب 1.9 مليون دولار.

واليوم، يعيش الزوجان مع أطفالهما في قصر فاخر بقيمة 14 مليون دولار في مونتيسيتو، كاليفورنيا، إذ يواصلان حياتهما بعيدًا عن الأضواء الملكية.