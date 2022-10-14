جواز السفر الإماراتي الأقوى في العالم.. و11 دولة في المركز الثاني

حل جواز السفر الإماراتي، في المركز الأول على مقياس قوة جوازات السفر حول العالم، وفق موقع متخصص.

وكشف التحديث الجديد لموقع "باسبورت إندكس" المختص بقياس قوة جوازات السفر حول العالم، عن ارتفاع عدد الدول التي تسمح للمواطنين الإماراتيين بالدخول إليها، سواء دون تأشيرة أو بتأشيرة إلكترونية عبر الإنترنت، أو لدى الوصول.

وأشار إلى أن الرقم ارتفع إلى 176 دولة، من 175 دولة الأسبوع الماضي، من أصل 198 دولة معتمدة لدى الأمم المتحدة.

وقال إن "جواز السفر الإماراتي يمكّن حامله من دخول 176 دولة حول العالم، تشمل 119 دولة دون تأشيرة مسبقة، و57 دولة يمكن الحصول على تأشيرتها لدى الوصول، فيما تقلّص عدد الدول التي تحتاج إلى تأشيرة قبل السفر إلى 22 دولة فقط"، وفق ما نشرت صحيفة "الإمارات اليوم" الجمعة.