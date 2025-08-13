لحظة مصرع شاب لبناني أثناء محاولة إصلاح عمود كهرباء (فيديو)

توفي الشاب حمزة محمود إبراهيم، في حادث مأساوي شهدته منطقة خلدة جنوب بيروت، بعد أن صعقه التيار الكهربائي أثناء محاولته معالجة خلل في أحد أعمدة الكهرباء.

وأفادت المصادر بأن عودة التيار المفاجئة كانت السبب المباشر لوفاة الشاب على الفور، ما أثار صدمة كبيرة بين أهله وجيران المنطقة.

أخبار ذات علاقة شاب يُضرم النار بمنزل عائلته ويتسبب بمصرع 3 في العراق

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة الجديد اللبنانية على منصة "إكس" الشاب معلقًا على العمود قبل أن تنقله فرق الطوارئ التي حضرت على الفور، فيما أمنت القوى الأمنية موقع الحادث وبدأت التحقيقات لتحديد ملابسات الواقعة ومسؤولية الجهات المعنية.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادث، معبرين عن حزنهم وتعاطفهم مع الأسرة، مؤكدين على أهمية تحسين إدارة الشبكة الكهربائية لتجنب مثل هذه الحوادث. وتوالت رسائل التعزية والدعاء للفقيد بالرحمة ولأهله بالصبر والسلوان.