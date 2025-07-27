بعد فضيحة المدير التنفذي.. غوينيث بالترو تصبح المتحدثة باسم Astronomer

أصبحت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار غوينيث بالترو، الزوجة السابقة لمغني فرقة كولدبلاي كريس مارتن، "المتحدثة المؤقتة" لشركة التكنولوجيا Astronomer، في خطوة طريفة جاءت بعد حادثة لاقت رواجًا واسعًا على الإنترنت.

ففي حفل فرقة كولدبلاي في بوسطن بتاريخ 16 يوليو، مازح كريس مارتن الحضور قائلاً إن المدير التنفيذي السابق لشركة Astronomer، آندي بايرون، والمسؤولة السابقة عن الموارد البشرية، كريستين كابوت، "على علاقة" بعد أن ظهرا معًا على شاشة الـ"كيس كام". وأثار المقطع موجة من التكهنات والجدل، لا سيما أن كلاً من بايرون وكابوت متزوجان من أشخاص آخرين.

وعلى إثر الضجة، استقال كل من بايرون وكابوت من الشركة، لكن Astronomer قررت التعامل مع الحدث بطريقة فكاهية، حيث ظهرت بالترو في مقطع على صفحة الشركة في "لينكد إن" وهي تقول "تم توظيفي بشكل مؤقت للغاية للتحدث باسم أكثر من 300 موظف في Astronomer".

وأضافت مازحة "تلقينا الكثير من الأسئلة في الأيام القليلة الماضية"، لكنها لم تتطرق مباشرة إلى الفضيحة، بل حولت الحديث إلى خدمات الشركة قائلة "نعم! Astronomer هو أفضل مكان لتشغيل Apache Airflow!"، مشيرة إلى أن الشركة "سعيدة برؤية هذا الاهتمام المفاجئ بأتمتة تدفق البيانات".

ثم روجت لفعالية قادمة للشركة قائلة "نعم! لا يزال هناك أماكن متاحة لحضور فعالية Beyond Analytics في سبتمبر المقبل".

واختتمت بالترو الفيديو بقولها"سنعود الآن لفعل ما نفعله على أفضل وجه.. تقديم نتائج تغيّر قواعد اللعبة لعملائنا. شكرًا لاهتمامكم بـAstronomer".

أما كريس مارتن، فاكتفى بالتعليق على الحادثة بقوله إنه يأمل "ألا يكون قد فعل شيئًا سيئًا" بإظهاره بايرون وكابوت على الشاشة.

يُذكر أن بالترو ومارتن تزوجا من 2003 حتى 2014، ولهما طفلان هما آبل (21 عامًا) وموزيس (19 عامًا). وعلى الرغم من الفضيحة، فقد أصبحت Astronomer محط أنظار الجميع، وإن كان لأسباب لم يتوقعها أحد.



