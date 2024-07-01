ظهور جديد لعبد الله الرويشد يثير قلق جمهوره (فيديو)

أثار الفنان الكويتي، عبدالله الرويشد، قلق جمهوره في العالم العربي، بعدما ظهر على كرسي متحرك خلال رحلة علاج مستمرة في ألمانيا منذ أشهر.

وأطل النجم الخليجي على جمهوره برفقة عدد من أصدقائه الذين ذهبوا لزيارته، وظل صامتاً طوال تصوير الفيديو، وجالساً على كرسي متحرك.

لكن ابتسامة الرويشد حضرت في الفيديو، وخففت من قلق جمهوره بشأن حالته الصحية.