ظهور جديد لعبد الله الرويشد يثير قلق جمهوره (فيديو)
أثار الفنان الكويتي، عبدالله الرويشد، قلق جمهوره في العالم العربي، بعدما ظهر على كرسي متحرك خلال رحلة علاج مستمرة في ألمانيا منذ أشهر.
وأطل النجم الخليجي على جمهوره برفقة عدد من أصدقائه الذين ذهبوا لزيارته، وظل صامتاً طوال تصوير الفيديو، وجالساً على كرسي متحرك.
لكن ابتسامة الرويشد حضرت في الفيديو، وخففت من قلق جمهوره بشأن حالته الصحية.
ويتواجد الرويشد في مدينة آنسباخ الألمانية منذ أبريل/ نيسان الماضي في رحلة علاجية بعد تعرضه لوعكة صحية في بلاده في فبراير/ شباط، وغاب بسببها عن الحفلات الفنية.
ويقول مقربون من الرويشد إن حالته الصحية تتحسن، وسيعود إلى الكويت قريبا لاستكمال علاجه هناك.
لكن القلق بشأن حالته الصحية يثار على الدوام بسبب طول فترة غيابه عن الساحة الفنية.
وأحيا الرويشد البالغ من العمر 62 عاماً، منتصف شهر فبراير/شباط الماضي، ختام حفلات مهرجان "فبراير الكويت 2024"، على خشبة المسرح، وقدم عددا من أشهر أغانيه.
وبدا سفير الأغنية الخليجية، بصحة جيدة خلال الحفل الذي استمر حتى ساعة متأخرة، وكان آخر ظهور فني له.