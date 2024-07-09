شمس البارودي تكشف تفاصيل الحالة الصحية لحسن يوسف‎

كشفت الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي تفاصيل الحالة الصحية لزوجها الفنان حسن يوسف بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية واحتجابه عن الناس.

وقالت البارودي إن زوجها بحالة جيدة، وإنهما يذهبان سويا للنادي بشكل منتظم، مشيرة إلى أن امتناع زوجها عن الظهور الإعلامي مرده إلى حالته النفسية السيئة حزنا على وفاة نجله عبد الله الذي اقتربت الذكرى الأولى لوفاته.

واستنكرت في تصريح للصحافة المحلية الشائعات والأقاويل التي يبثها أناس "يفتقدون للتربية والأدب"، على حد تعبيرها.

وقالت شمس البارودي: "الراجل أعلن اعتزاله خلاص، وأنتم مش فاهمين إن إحنا في حالة حزن واللي مش حاسس باللي إحنا فيه ربنا يصيبه بما أصابنا".

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وأضافت: "ربنا يصبرنا وده واحد قال إنه اعتزل عشان هو مش قادر خالص يمارس أي حاجة بعد وفاة ابنه، ومش عايز يرد عليكم وده حقه، دي حاجة غريبة جدًا".

وتابعت البارودي: "في ناس بيحصل لهم حاجات كده وبيعدوها، ويمشوا يمارسوا حياتهم عادي، إحنا مش عارفين نمارس حياتنا عادي خلاص، يعني إحنا بندعي إن ربنا يحفظ لينا أخوات عبدالله وبنترحم على عبدالله، وعايشين حياتنا كده في هدوء وسكينة مش عايزين أي نوع من أنواع الشوشرة عشان تعبنا".

وتوفي صباح الأحد 30 يوليو/تموز من العام الماضي الشاب عبدالله نجل الفنان حسن يوسف من زوجته شمس البارودي، بعد تعرضه للغرق في الساحل الشمالي، وتم نقل الجثمان لمستشفى العلمين.

ودخلت شمس البارودي آنذاك في نوبة هستيريا؛ بعد سماع نبأ وفاة نجلها الأصغر عبدالله، بحسب مصادر مقربة من الأسرة، بينما فضل زوجها الفنان حسن يوسف وبقية أبنائه عدم استقبال أي اتصالات؛ نظرًا لظرفهم.

وعبدالله هو أصغر أبناء الفنان حسن يوسف وزوجته شمس البارودي اللذين أثمر زواجهما عن 4 أبناء، هم: ناريمان وعمر ومحمود وعبدالله.