عائماً في البحر.. تمساح يثير ذعر المصريين في الإسكندرية (صور)

سادت حالة من الذعر بين المصريين في محافظة الإسكندرية، الأربعاء، بعد العثور على تمساح حيّ يسبح في مياه البحر بمنطقة شاطئ "أبوتلات".

وأشار شهود عيان إلى أن التمساح عثر عليه في شاطئ "أبوتلات 2" في منطقة "العجمي" غرب الإسكندرية، وكان بطول متر واحد وكان مغلق الفم بشريط لاصق بشكل محكم.

وذكر الشهود ومصادر محلية أن عدداً من العاملين في المنطقة سارعوا إلى انتشال التمساح من المياه المالحة وإبلاغ السلطات حول الأمر.

وذكرت وزارة البيئة المصرية أنه تمت السيطرة على التمساح فورًا وتسليمه إلى حديقة الحيوان في الإسكندرية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة.

ووفقًا للوزارة، تم تلقي البلاغ من عمال الشاطئ والإدارة المركزية للسياحة والمصايف وحيّ "العجمي"، الذين لاحظوا وجود التمساح في مياه البحر مربوط الفم بشريط محكم.

ضيف غريب

وأوضحت الوزيرة منال عوض، أن التمساح النيلي لا يعيش طبيعيًا في مياه البحر، وأنه من المرجح أن يكون قد تم تربيته بشكل غير قانوني قبل أن يتم التخلص منه إما في مصرف أبو تلات الزراعي المتصل بالبحر أو مباشرة في البحر.

وأضافت أن فريق الباحثين بجهاز شؤون البيئة قام بتمشيط منطقة المصب للتأكد من عدم وجود أي تماسيح أخرى.

وشددت على أن الوزارة تتخذ إجراءات صارمة لمكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية، بالتعاون مع الشرطة والجهات المعنية، من خلال خطط سنوية للتفتيش على الأسواق والمزارع وأماكن بيع الحيوانات البرية والمشروعات المرخصة لإكثارها.

وطالبت الوزيرة المواطنين بالحفاظ على الحياة البرية وتجنب تربية الكائنات البرية أو صيدها بدون تصاريح قانونية، مشيرة إلى أن المخالفين قد يتعرضون للمساءلة القانونية وفق قوانين البيئة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.