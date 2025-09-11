بعد وفاته.. لمن تنتقل ثروة هالك هوغان؟

كشفت وثائق قضائية جديدة أن أسطورة المصارعة الحرة الراحل هالك هوغان، الذي توفي في 24 يوليو الماضي عن عمر 71 عاما إثر نوبة قلبية، ترك وراءه ثروة تقدر بنحو 5 ملايين دولار، انتقلت بالكامل إلى نجله نيك هوغان.

وبحسب ما أوردته مجلة US Weekly، فقد عُيّن نيك، البالغ من العمر 35 عاما، ممثلا شخصيا مشاركا للتركة، كما اقترح أن يكون شخص يدعى تيري ماكوي وصيا عليها.

وأظهرت الوثائق أن ابنة هوغان، بروك، لم تُدرج ضمن المستفيدين من التركة، بناءً على طلب تقدمت به بنفسها قبل سنوات خشية الخلافات العائلية بعد وفاة والدها، وهو ما أكدت عليه في مقابلة سابقة.

وأوضحت أن خلافاتها مع والدها لم تكن مرتبطة بزوجته الأخيرة سكاي ديلي، بل بطبيعة علاقتهما الشخصية وما مرت به من أزمات.

يُذكر أن هالك هوغان، واسمه الحقيقي تيرينس جين بوليا، كان يعاني من مشكلات صحية معقدة بينها سرطان الدم والرجفان الأذيني. ورغم مسيرته الحافلة داخل حلبات WWE، إلا أن حياته الخاصة شهدت العديد من الخلافات التي ألقت بظلالها على علاقته بأسرته.





