هيا مرعشلي تكشف إصابتها بمرض مُزمن.. ما القصة؟

كشفت الممثلة اللبنانية السورية هيا مرعشلي عن إصابتها بمرض مزمن يُعرف طبيًا باسم BPPV، أو "الدوار الموضعي الانتيابي الحميد".

وأثار ذلك تعاطفًا واسعًا من جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين سارعوا إلى الدعاء لها بالشفاء والتعبير عن دعمهم.

وأوضحت مرعشلي عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام" تفاصيل إصابتها.

وأشارت إلى أنها تعاني نوبات دوار متكررة ناجمة عن هذا المرض الذي يصيب الأذن الداخلية ويؤثر في التوازن.

وفي خطوة لافتة لمشاركة تجربتها مع جمهورها، نشرت صورة عبر خاصية "القصص القصيرة" توثق العلاج الدوائي الذي تتناوله حاليًا، بهدف التخفيف من الأعراض الحادة للدوار، الذي وصفته بالصعب والمزعج.

كما شاركت صورة إضافية لنتائج فحص بالأشعة وصورة لعلبة الدواء، مرفقة بتعليق جاء فيه: "في فترة معاناتي مع الدوار إذا كنتم تعلمون بذلك!"، مستخدمة رموزًا تعبيرية تجمع بين الضحك والتعب، في إشارة إلى صعوبة التجربة وتقبلها بروح مرحة رغم المعاناة.

وقد لاقت هذه المشاركة تفاعلًا كبيرًا من متابعيها وجمهورها عبر إنستغرام ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، الذين أعربوا عن قلقهم عليها، متمنين لها الصحة والسلامة، ومثنين على شفافيتها وشجاعتها في الحديث عن حالتها الصحية علنًا أمام جمهورها ومُتابعيها.