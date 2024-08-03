نفت السلطات المغربية، السبت، ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التخلص العشوائي وغير الآمن من نفايات طبية في مدينة ورزازات السياحية.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المدينة عدم مسؤوليتها عن النفايات الطبية التي عثر عليها المواطنون في أماكن متفرقة، مشيرة إلى أنها تخلصت منها بطريقة خاطئة دون أي معالجة.

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وأضافت الوزارة في بيان أن تدبير ومعالجة مخلفات النفايات الطبية الخاصة بالمركز الاستشفائي الإقليمي "سيدي حساين" ومستشفى "بوكافر" أُسْنِدَت إلى إحدى الشركات المتخصصة التي تعالج هذه النفايات في مقرها الرئيسي في مدينة تمارة.

وبخصوص معالجة مخلفات النفايات الطبية الخاصة في جميع المراكز الصحية الأخرى التابعة للمندوبية الإقليمية، أكد البيان أنه قد أُسْنِدَت إلى شركة أخرى، وكلتا الشركتين ملتزمتان باحترام القوانين والإجراءات المعمول بها في هذا السياق.

واعترف البيان بمخاطر التخلص العشوائي من النفايات الطبية، خاصة في مكبات نفايات منزلية أو بإلقائها في أراض زراعية، مؤكدًا أن الوزارة لا تتحمل أي مسؤولية عن هذه الممارسات.