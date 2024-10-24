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حقيقة لجوء مدينة مصرية إلى الخيول كوسيلة مواصلات عامة

حقيقة لجوء مدينة مصرية إلى الخيول كوسيلة مواصلات عامة
تعبيرية المصدر: Getty Images
محمد بركة
محمد بركة
24 أكتوبر 2024، 9:29 ص

نفت محافظة الدقهلية المصرية ما تم تداوله على نطاق واسع من لجوء مدن ومراكز المحافظة الرئيسية لاسيما مدينة المنصورة، عاصمة المحافظة إلى الخيول كوسيلة مواصلات عامة. 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا زعموا أنها توثق لجوء سلطات المدينة إلى العربات التي تجرها الخيول أو ما يُعرف بـ "الحنطور" كوسيلة للنقل العام، في ظل أزمة الارتفاع الشديد والمتوالي في أسعار الطاقة والمحروقات، لاسيما البنزين والسولار، وهو ما نتج عنه ارتفاع جديد في أسعار تكلفة مختلف أنواع المواصلات التقليدية.  

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وأكد محافظ الدقهليّة اللواء طارق مرزوق لوكالة "فرانس برس" أنّ "المنشور كاذب"، مؤكدا  أن "الحنطور ليس وسيلة مواصلات من الأساس، بل هو وسيلة ترفيهية".

وأضاف أن السلطات المحليّة اتّخذت بالفعل إجراءات عقب ارتفاع ثمن الوقود، منها التأكد من أن كافة وسائل النقل تضع ملصقات واضحة بالتعرفة الجديدة المعتمدة، وتوفير رقم هاتف للإبلاغ عن أي سيارات أجرة تخالف التعرفة الرسمية، ولكن ليس من بينها اعتماد عربات الخيول مثلما ادّعت "المنشورات المضلّلة"، على حد تعبيره .

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