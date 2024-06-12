"صفعة" عمرو دياب قد تكبده 21 مليون دولار
شهدت قضية "صفعة" الفنان المصري عمرو دياب شابًا في حفل زفاف، السبت، تطورا جديدا قد يكبد "الهضبة" دفع تعويض قدره مليار جنيه مصري (حوالي 21 مليون دولار).
ووفق موقع "صدى البلد"، فقد رفع أكثر من 50 محاميا من محافظة الأقصر، جنوبي مصر، دعوى ضد عمرو دياب، تطالبه بدفع تعويض قدره مليار جنيه مصري (حوالي 21 مليون دولار).
وحددت المحكمة جلسة عاجلة لنظر الطلب المقدم من الشاب في 30 يوليو المقبل، بحسب صحيفة "الدستور" القاهرية.
وأثارت واقعة الصفعة ضجة واسعة؛ ما دفع عائلة الشاب لتحريك قضية ضد النجم المصري، واصفين تصرف دياب بأنه "أمر مخجل لكل أبناء الأقصر التي ينتمي إليها الشاب الذي تلقى الصفعة، سعد أسامة، معتبرين أنهم تعرضوا للتنمر مما حدث للشاب المصفوع".
بدوره، حرر محامي دياب محضرا ضد الشاب المصفوع، بتهمة إزعاج موكله، وتعمده لمسه خلال حفل زفاف، تواجد فيه كلاهما.