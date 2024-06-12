"صفعة" عمرو دياب قد تكبده 21 مليون دولار

شهدت قضية "صفعة" الفنان المصري عمرو دياب شابًا في حفل زفاف، السبت، تطورا جديدا قد يكبد "الهضبة" دفع تعويض قدره مليار جنيه مصري (حوالي 21 مليون دولار).

ووفق موقع "صدى البلد"، فقد رفع أكثر من 50 محاميا من محافظة الأقصر، جنوبي مصر، دعوى ضد عمرو دياب، تطالبه بدفع تعويض قدره مليار جنيه مصري (حوالي 21 مليون دولار).

وحددت المحكمة جلسة عاجلة لنظر الطلب المقدم من الشاب في 30 يوليو المقبل، بحسب صحيفة "الدستور" القاهرية.