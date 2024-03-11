عملية تكميم معدة تكشف إصابة شابة بمرض قاتل (صورة)

شاركت إحدى الأمهات البريطانيات تجربتها المؤلمة بعد إجراء عملية تكميم للمعدة في تركيا، والتي انتهت بنتائج "غير متوقعة".

وفي التفاصيل التي أوردها موقع "ميرور"، عانت كاتي سكوفيلد، البالغة من العمر 32 عامًا، من مشاكل في الصحة العقلية بعد وفاة والدتها؛ ما جعلها تكسب الكثير من الوزن الزائد.

وقررت كاتي إجراء عملية تكميم للمعدة في تركيا، وخلال رحلتها، اكتشفت كتلة صغيرة في ثديها الأيسر، ليشخص الأطباء إصابتها بسرطان الثدي، المرض الذي أودى بحياة والدتها.