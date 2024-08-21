أعربت جامعة عين شمس بمصر عن استيائها وإدانتها لما قام به الفنان محمد فؤاد من الاعتداء على الأطقم الطبية بمستشفى عين شمس التخصصي التابع لها، معلنة أنهم تقدموا ببلاغ، وتم إحالته للنيابة العامة للتحقيق فيه.

وأصدرت الجامعة بيانًا رسميًا جاء فيه: "أن مستشفى عين شمس التخصصي استقبل في تمام الساعة الخامسة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2024، المريض عبد العزيز فؤاد في قسم الطوارئ، وأثناء تأدية الطبيب عمله ومباشرة حجز المريض بالرعاية المركزة للقلب، حضر شقيق المريض، الفنان محمد فؤاد، برفقة عدد من الأشخاص، حيث قاموا بتهديد الطبيب المسؤول د. مصطفى أيمن محمد، مدرس مساعد القلب بمستشفى التخصصي، والتطاول عليه بالسب والقذف بألفاظ نابية".

وأضاف البيان: "كما تم الاعتداء على أفراد الأمن والتمريض الموجودين في الطوارئ وقد تم تسجيل الواقعة بالكامل عبر كاميرات مراقبة قسم الطوارئ".

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وأكدت إدارة الجامعة أن خدماتها الطبية والعلاجية مُتاحة لكافة المواطنين على مدار الساعة، وذلك في إطار منظومة المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية التي تخدم سنويًّا نحو ٢٥ مليون مريض.

وتواصل "إرم نيوز" مع الطبيب صاحب الواقعة، حيث رفض التحدث عن أي تفاصيل، مشيرًا إلى أن القضية الآن في يد النيابة، وأنه على ثقة بأن القضاء سيكشف من الصادق ومن الكاذب.

وتصدر اسم محمد فؤاد محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديو يوثق اعتداءه على طبيب داخل مستشفى جامعي بمصر.