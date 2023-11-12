31 مصابا في انفجار مبنى في إيطاليا يؤوي طالبي لجوء

أصيب 31 شخصا إثر انفجار "يرجح أنه ناتج عن تسرب غاز" في مبنى يؤوي طالبي لجوء في وسط إيطاليا، حسب ما أفادت السبت الحماية المدنية.

ويظهر مقطع فيديو نشرته الحماية المدنية أجزاء من المبنى المكون من طبقتين في سان لورينزو نوفو، وقد تحولت أنقاضا بعد الانفجار الذي وقع قبيل منتصف ليل الجمعة.

وأشارت الحماية المدنية في بيان إلى وقوع "انفجار وانهيار جزئي" للمبنى "يرجح أنه ناتج عن تسرب غاز"، لافتة إلى أن المبنى مركز لاستقبال طالبي اللجوء.