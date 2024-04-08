قرار قضائي بشأن حظر النقاب في المدارس المصرية

قضت محكمة القضاء الإداري المصرية، اليوم الاثنين، بقبول دعوى وقف حظر ارتداء النقاب في مدارس البلاد شكلا، ورفضها موضوعًا.

وكان المواطنان المصريان الهيثم عبد المجيد وأشرف عبد الغني أقاما دعوى قضائية يطالبان فيها بوقف قرار وزير التربية والتعليم حظر النقاب في المدارس، اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر قد أصدرت، في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، قرارا حددت فيه مواصفات الزي المدرسي، وتضمن "حظر ارتداء النقاب في المدارس"؛ ما أثار جدلا واسعا.