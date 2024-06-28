أسفر عن قتيل وجرحى.. سقوط "مروع" لتلفريك في كولومبيا (فيديو)

انتهت عملية نقل لأشخاص في مدينة ميديلين بكولومبيا بشكل مأساوي، إثر سقوط مقصورة تلفريك، في حادثة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 9 آخرين.

وقال رئيس بلدية ميديلين، ثاني أكبر مدن كولومبيا، فيديريكو غويتيريز، في منشور له على منصة "إكس"، إن سبب الحادث يرجع إلى انفصال المقصورة عن الكابل خلال ساعات الصباح الأولى من يوم الأربعاء، بينما كانت على وشك الوصول إلى إحدى المحطات.