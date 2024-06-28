أسفر عن قتيل وجرحى.. سقوط "مروع" لتلفريك في كولومبيا (فيديو)
انتهت عملية نقل لأشخاص في مدينة ميديلين بكولومبيا بشكل مأساوي، إثر سقوط مقصورة تلفريك، في حادثة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 9 آخرين.
وقال رئيس بلدية ميديلين، ثاني أكبر مدن كولومبيا، فيديريكو غويتيريز، في منشور له على منصة "إكس"، إن سبب الحادث يرجع إلى انفصال المقصورة عن الكابل خلال ساعات الصباح الأولى من يوم الأربعاء، بينما كانت على وشك الوصول إلى إحدى المحطات.
وأضاف أنه سيتم تعليق عمليات النقل عبر خط التلفريك حتى تحديد أسباب الحادث بشكل واضح.
ويعتبر التلفريك في مدينة ميديلين الكولومبية، أحد وسائل النقل الرئيسة لسكان المدينة البالغ عددهم 3.9 مليون نسمة.
ويضم التلفريك عدة خطوط للنقل، ويعد الحادث الأول من نوعه منذ افتتاح التلفريك عام 2004.