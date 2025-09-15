"العمليات العسكرية": انتشال جثامين من سقطوا في الحفرة بدرعا

قالت إدارة العمليات العسكرية في سوريا إنه تم انتشال جثامين بقية من سقطوا في الحفرة في بلدة غباب بمحافظة درعا اليوم الإثنين.

وأكدت انتشال جثامين ثلاثة من أصل أربعة أشخاص سقطوا ونجاة أحدهم، نافية أن عدد الأشخاص الذين سقطوا في الحفرة 10 أشخاص كما راج في وسائل إعلام محلية.

وبحسب شبكة "درعا 24"، يرجح أن الضحايا كانوا يحفرون بحثا عن الذهب عندما سقطوا في حفرة عمقها 13 مترا.

وأوضحت أن الأشخاص الثلاثة الذين تم انتشال جثامينهم، جميعهم ينحدرون من ريف دمشق، وقدموا إلى أقارب لهم في درعا، بينما تم انتشال شخص رابع سليم.

ويظهر مقطع فيديو متداول عناصر أمن مع أهالي من البلدة وهم يقومون بعمليات الإنقاذ.