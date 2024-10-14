"البيئة الشامية".. كاميرا الدراما السورية تصور مسلسل "العهد"

وسام كنعان

دارت كاميرا المخرج محمد زهير رجب في دمشق وريفها لتصوير مسلسل "العهد"، كتابة عدنان ديوب وإخراج محمد زهير رجب.

وتدور أحداث القصة بين فترتين من العام 1910 والعام 1925، وهو يحاكي مرحلة ما قبل تحرر دمشق من الاحتلال العثماني ويمتد المسلسل بين مرحلتين زمنيتين تفصل بينهما ما يقارب الخمس عشرة سنة.

وتجري الحكاية في إحدى حارات دمشق ويسيطر النزاع بين وجهاء الحارة مع الاحتلال ليرأس هذه المقاومة الشعبية غزوان كبير عائلته وزعيم الحارة وأبو خطار كبير عائلة الهادي.

وتضم قائمة البطولة: صفاء سلطان، رنا شميس، فراس إبراهيم، سعد مينه، رامز الأسود، لينا حوارنة، رنا الأبيض، روبين عيسى، تيسير إدريس، نجاح سفكوني، علي كريم، صباح بركات، طارق مرعشلي، رشا ابراهيم، وائل زيدان، رضوان عقيلي.

والعمل من إنتاج شركة "قبنض"، التي تستمر في إنتاج الدراما الشامية، حيث كان آخر أعمالها في الموسم الماضي "بيت أهلي"، من إخراج تامر إسحاق، وتأليف فؤاد شربجي، ودرات أحداثه في أربعينيات القرن الماضي وتحمل قصته تصادم الحب مع الشر، كما تقدم حكايات رومانسية وكوميدية.

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يقول مخرج العمل محمد زهير رجب بأن "صناعة عمل نخبويّ يعجب به الوسط الفني أو النقاد ليس أمراً معقداً، لكن الأصعب هو إنجاز عمل جماهيري، بالنسبة لي هذا النوع من الفن هو الأقرب للجمهور، ليس من السهل أن تدغدغ مشاعر المشاهدين على الرغم من اختلاف شرائحهم وثقافاتهم وأذواقهم وانتماءاتهم الاجتماعية.. كل من يعمل على إنجاز هذا العمل يحاول أن يكون حقيقياً وقريباً من الشارع لمحاولة ملامسة الناس أكثر".