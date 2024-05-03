استلهم عبق الماضي في لوحاته.. رحيل التشكيلي السعودي عثمان الخراشي

فقد الوسط التشكيلي السعودي واحدًا من عمالقته الذين غمسوا ريشتهم بعبق الماضي، إذ نعى فنانون تشكيليون سعوديون زميلهم عثمان الخراشي، الذي رحل بصمت، الأربعاء، عن 61 عامًا.

وأعلن أحد أبناء الخراشي، وفاة والده، عبر حسابه على موقع "إكس"، مشيرًا لإقامة صلاة الجنازة عليه ودفنه في مقبرة النسيم، في مسقط رأسه بمدينة أشيقر شمالي الرياض.

وشارك فنانون سعوديون عرفوا الرحل عن قرب، في نعيه بعبارات مؤثرة، ووصفوه بأنه أحد رواد الفن التشكيلي في السعودية.