بعد وفاته.. رسالة غامضة للمخرج المصري هاني المهدي تثير جدلا

لم تمضِ ساعات على الرحيل الصادم والمفاجئ للمخرج التلفزيوني المصري هاني المهدي، أمس الثلاثاء، حتى ضجت منصات التواصل الاجتماعي برسالة غامضة ربما تكون سببا مباشرا لوفاته إثر تعرضه لـ"خذلان أو ظلم" من مقربين، بحسب ما يُستشف من الرسالة.

وتداول نشطاء، اليوم الأربعاء، نص الرسالة التي كتبها الراحل عبر خاصية "القصص" على موقع "إنستغرام" قائلا: "أحياناً توجعنا بعض التصرفات، ولكننا نصمت حباً لأصحابها".

وأضاف المهدي في رسالته الحزينة المؤثرة: "لكن مع تكرار تلك التصرفات يُزرع في قلوبنا اليأس، ثم نرحل دون رغبتنا بالرحيل".

وتفاعل نشطاء مع كلماته الأخيرة بشكل واسع، معتبرين أنها بدت كرسالة وداع مؤلمة، عبّرت عن معاناة داخلية عاشها قبل وفاته، حيث تكهن البعض باحتمال وجود خلافات عانى منها خلال العمل، أو مع شريكة حياته، قد تكون السبب وراء وفاته.

وشُيّع جثمان الراحل من "مسجد دريم" ليوارى الثرى في مقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر، محافظة الجيزة، فيما يُقام العزاء، اليوم الأربعاء، بعد صلاة المغرب في "مسجد جامعة مصر" بمدينة 6 أكتوبر.

وعمل هاني المهدي في عدد من القنوات الخاصة المصرية، وهو متزوج ولديه ابن يبلغ من العمر 10 سنوات، وبنت 7 سنوات.