كيفن كوستنر يخرج عن صمته حول علاقته بالمغنية جويل

أكد الممثل الأمريكي الشهير كيفين كوستنر عدم صحة الشائعات المتعلقة بعلاقته الرومانسية مع المغنية جويل، بعد أن شوهِدا معًا في بضع مناسبات، بعد طلاقه المفاجئ من كريستين باومغارتنر.

وقال كوستنر في برنامج "عرض هوارد ستيرن": "أنا وجويل صديقان، لم نتواعد قط. هي امرأة مميزة، ولا أريد لهذه الشائعات أن تدمر صداقتنا".

وحرص كوستنر على وضع حد للشائعات في مهدها، حيث قال للمضيف هوارد ستيرن "لم نخرج معًا قط، رغم أن جويل مغنية مميزة، وجميلة بما يكفي".

وأضاف: "لا أريد أن تتأثر علاقتي بطليقتي كريستين بسبب هذه الإشاعات".