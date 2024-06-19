كيفن كوستنر يخرج عن صمته حول علاقته بالمغنية جويل
أكد الممثل الأمريكي الشهير كيفين كوستنر عدم صحة الشائعات المتعلقة بعلاقته الرومانسية مع المغنية جويل، بعد أن شوهِدا معًا في بضع مناسبات، بعد طلاقه المفاجئ من كريستين باومغارتنر.
وقال كوستنر في برنامج "عرض هوارد ستيرن": "أنا وجويل صديقان، لم نتواعد قط. هي امرأة مميزة، ولا أريد لهذه الشائعات أن تدمر صداقتنا".
وحرص كوستنر على وضع حد للشائعات في مهدها، حيث قال للمضيف هوارد ستيرن "لم نخرج معًا قط، رغم أن جويل مغنية مميزة، وجميلة بما يكفي".
وأضاف: "لا أريد أن تتأثر علاقتي بطليقتي كريستين بسبب هذه الإشاعات".
وشرح النجم الشهير بالتفصيل كيف التقى بجويل، متذكرًا رحلة قاما بها إلى جزيرة ريتشارد برانسون الخاصة مع مشاهير آخرين في ديسمبر 2023.
وقال كوستنر: "كنا في جزيرة برانسون، لديها مؤسسة لم أكن أعرف عنها شيئًا... وكان ريتشارد برانسون يطلب مني لسنوات أن آتي إلى جزيرة نيكر، وهذا ما فعلته أخيرًا".
وانتشرت صور للثنائي وهما يتبادلان أطراف الحديث في جزر فيرجن البريطانية، وأظهرت الصور كوستنر وهو يلف ذراعيه حول خصر جويل، بينما كانت تتحدث إلى الجمهور عبر الميكروفون.
ومن جانبها، تجنبت جويل وضع حد للشائعات الرومانسية حول علاقتها بكوستنر، حيث تحدثت عنه في إحدى المقابلات قائلةً: "إنه شخص عظيم، وأنا منبهرة جدًّا به بالتأكيد".
وأشارت المصادر إلى أن جويل كانت تحمر خجلاً بشكل ملحوظ أثناء حديثها عن كوستنر.
في ذلك الوقت، كانت جويل تستضيف حدثًا لجمع التبرعات لصالح مؤسسة "أطفال ملهمون" في جزيرة نيكر الفخمة بينما كان كوستنر يحضر كضيف، ويقال إن الثنائي سافرا معًا إلى الجزيرة وخارجها.