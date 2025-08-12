محمد صبحي يعلق على حريق مسرحه في "سنبل للفنون والزهور"

تعرض مسرح الفنان، محمد صبحي، بمدينة سنبل للفنون والزهور، على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، إلى نشوب حريق محدود داخل غرفة التحكم بالمسرح، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات، وفق صحف محلية.

وقد أوضح الفنان محمد صبحي، في تصريحات صحفية، أن الحريق نجم عن ماس كهربائي مفاجئ، مؤكدًا أنه تم إخماد النيران على الفور، لافتًا إلى أن كابل كهرباء تسبب في نشوب الحريق، مُعلقًا بالقول: "الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، كلها أمور بسيطة".

أخبار ذات علاقة بعد نقله للعناية المركزة.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

ووفق وسائل إعلام مصرية، تلقت الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، بلاغًا يُفيد بنشوب حريق داخل مسرح الفنان محمد صبحي بمدينة سنبل للفنون والزهور، حيث تم الدفع بعدد من عربات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتمت عمليات السيطرة عليه، مع منع امتداده إلى بقية غرف المبنى.

كما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، فيما تولت الأجهزة المعنية التحقيق في البلاغ للكشف عن أسباب نشوب الحريق، في ظل جهود مُكثفة لرجال الحماية المدنية في الاستجابة السريعة لكافة البلاغات الواردة لهم.

تأتي واقعة حريق غرفة التحكم بمسرح الفنان محمد صبحي بعد أسبوع واحد فقط من مروره بوعكة صحية مفاجئة، نُقل على أثرها إلى أحد المستشفيات لإجراء بعض الفحوصات الطبية وتلقي العلاج اللازم.

وقد غادر الفنان محمد صبحي المستشفى عقب تحسن واستقرار حالته الصحية يوم الخميس الماضي، حيث أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، أن الفنان محمد صبحي غادر المستشفى ظهر الخميس، مؤكدًا استقرار حالته الصحية بعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة.

أخبار ذات علاقة محمد منير ومحمد صبحي يغادران المستشفى بعد تحسّن (صور)

وكانت مصادر مقربة من الفنان محمد صبحي قد صرّحت، عقب دخوله المستشفى، بأن حالته الصحية مطمئنة ولا تدعو للقلق، موضحةً أن دخوله إلى غرفة العناية المركزة جاء كإجراء احترازي، إذ كان بكامل وعيه عند وصوله المستشفى، ولم يفقد إدراكه في أي لحظة.