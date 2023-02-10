لأرشفة الأوراق الشخصية للملكة الراحلة.. العائلة المالكة البريطانية تبحث عن مشرف لوظيفة جديدة

تبحث العائلة المالكة البريطانية عن مشرف لوظيفة جديدة تمامًا في قلعة وندسور، حيث سيتم تجنيده خصيصًا لأرشفة جميع الأوراق الرسمية والشخصية للملكة إليزابيث الثانية وزوجها الملك فيليب.

وتوفر هذه الأوراق نظرة ثاقبة فريدة على الحياة اليومية للملكة الراحلة وآرائها ومراسلاتها التي احتفظت بالكثير منها طوال فترة حكمها التي استمرت 70 عامًا، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ومن المقرر أن يقوم صاحب الوظيفة الجديدة، بقضاء العامين المقبلين في الاطلاع على أوراق الملكة التي لا يعرف عنها أي شخص آخر غير الملكة نفسها.