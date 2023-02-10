لأرشفة الأوراق الشخصية للملكة الراحلة.. العائلة المالكة البريطانية تبحث عن مشرف لوظيفة جديدة
تبحث العائلة المالكة البريطانية عن مشرف لوظيفة جديدة تمامًا في قلعة وندسور، حيث سيتم تجنيده خصيصًا لأرشفة جميع الأوراق الرسمية والشخصية للملكة إليزابيث الثانية وزوجها الملك فيليب.
وتوفر هذه الأوراق نظرة ثاقبة فريدة على الحياة اليومية للملكة الراحلة وآرائها ومراسلاتها التي احتفظت بالكثير منها طوال فترة حكمها التي استمرت 70 عامًا، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ومن المقرر أن يقوم صاحب الوظيفة الجديدة، بقضاء العامين المقبلين في الاطلاع على أوراق الملكة التي لا يعرف عنها أي شخص آخر غير الملكة نفسها.
ولهذا السبب، تبحث مؤسسة Royal Collection Trust عن أمين أرشيف براتب يبلغ 34 ألف جنيه إسترليني سنويًا، بالإضافة إلى المزايا الأخرى.
ولن يكون المرشح مسؤولاً عن أرشفة أسرار المملكة إليزابيث فقط، ولكن دوق إدنبرة أيضًا، ومن المقرر أن يبدأ المشروع في مايو/ أيار 2023 وينتهي في مايو/ أيار 2025.
وينص إعلان الوظيفة: "للانضمام إلى الفريق في وندسور، يقود صاحب الدور الجديد، مشروعا كبيرا ومهما لأرشفة الأوراق الرسمية والشخصية للملكة إليزابيث الثانية ودوق إدنبرة، كما سيقوم بإنشاء سجل واضح ودقيق للمادة، ما يضمن للآخرين التنقل والوصول إليها في المستقبل، وسيقوم أيضًا برعاية المعارض والعروض والموارد عبر الإنترنت، إضافة إلى الرد على استفسارات الزملاء والباحثين، ويوفر نطاق المشروع الفرص لتطوير معرفتك والارتقاء بحياتك المهنية إلى المستوى التالي".
وبالنسبة للشروط المطلوبة للوظيفة، فإنه يجب على المتقدمين أن يمتلكوا خبرة كبيرة في إدارة وفهرسة المحفوظات، إضافة إلى التمتع بالفهم القوي لمعايير الفهرسة الدولية مع خبرة في إدارة الوصول إلى الأرشيفات المعاصرة بحساسية وفعالية.
وإضافة لذلك، عرضت العائلة وظيفة للفهرسة المكتبية وفهرسة الأرشيف أيضًا، وسيحصل أصحاب كلا الوظيفتين على راتب قدره 26 ألف جنيه إسترليني سنويًا إضافة إلى المزايا، وعلى الرغم من أن مفهرس المكتبة سيبقى في وندسور لمدة عامين فقط، فإن دور مفهرس الأرشيفات سيكون دائمًا.
ومن المقرر أن يقوم مفهرس المكتبة بفهرسة 220 ألف عمل في المكتبة قبل نقلها، لذا يجب أن يكون المؤهل محترفًا ويمتلك خبرة في فهرسة المواد في المكتبات التاريخية.
يُشار إلى أن المحفوظات الملكية تحتوي على أكثر من سبعة ملايين وثيقة تعود إلى الفترة من القرن الثالث عشر حتى يومنا هذا، وتضم المكتبة الملكية مخطوطات تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد.
ومن الممكن أن يتم استخدام المواد التي سيتم أرشفتها في إعداد سيرة ذاتية رسمية للملكة، وهي احتمالية لم يتم تأكيدها بعد.
وكان قد تم منح الصحفي البريطاني ويليام شوكروس حق الوصول الكامل إلى أوراق الملكة الأم الشخصية واستغرق كتابه ست سنوات لإكمالها.