الجمهوريون يطالبون بتسمية دار الأوبرا باسم ميلانيا ترامب

تقدم مشرعون جمهوريون بطلب لإعادة تسمية دار الأوبرا في مركز جون إف كينيدي للفنون الأدائية في واشنطن باسم السيدة الأولى، ميلانيا ترامب.

ويأتي الاقتراح إلى لجنة المخصصات بمجلس النواب، كجزء من مشروع قانون إنفاق لوزارة الداخلية والبيئة والهيئات ذات الصلة، فيما يتطلب التشريع موافقة مجلس النواب بكامل هيئته، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي لم يحضر حفل توزيع جوائز مركز كينيدي السنوي خلال ولايته الأولى، أبدى اهتماماً بالغاً بمركز الفنون الأدائية في ولايته الثانية، حيث عيّن نفسه رئيساً له بعد فترة وجيزة من عودته إلى منصبه.

وكان مجلس إدارة مركز كينيدي تعرّض لـ "تطهير" من المعينين من قِبل إدارة جو بايدن، إذ أُقيلت رئيسة المركز، ديبورا إف. روتر، التي شغلت منصب الرئيس لفترة طويلة.

ووفقًا للتقاليد، تشغل السيدة الأولى منصب الرئيس الفخري لمركز الفنون الأدائية. وقد حضرت ميلانيا مؤخراً عرضاً لمسرحية "البؤساء" في المركز برفقة الرئيس.

أُقرّ التعديل، الذي تضمن تدابير إضافية تتعلق بالبيئة، بأغلبية 33 صوتاً مقابل 25 في تصويت ذي توجه حزبي. قدّم النائب مايك سيمبسون، الجمهوري من ولاية أيداهو ورئيس اللجنة الفرعية لمخصصات الداخلية والبيئة في مجلس النواب، التعديل.

وصرح اسيمبسون في بيان عقب التصويت بأن تسمية المسرح باسم السيدة ترامب "طريقة ممتازة للاعتراف بتقديرها للفنون".

عارضت النائبة شيلي بينغري، من ولاية مين، والديمقراطية البارزة في اللجنة الفرعية بمجلس النواب، التعديل.

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وقالت "إنه مجرد اعتداء آخر يُضاف إلى سلسلة اعتداءات الرئيس على مركز كينيدي". وأضافت: "يبدو الأمر مشيناً بالنسبة لي. لا يوجد إجماع عام حول هذا الأمر. كما يدفعني للتساؤل: هل يُخطط الرئيس لإعادة تسمية مركز كينيدي بأكمله باسمه؟".

تُعدّ دار الأوبرا ثاني أكبر مسرح في مركز كينيدي، وفقاً لموقع المركز الإلكتروني، حيث تتسع لأكثر من 2300 مقعد. ويستضيف المكان جوائز مركز كينيدي للتكريم، وهي أعلى جوائز سنوية تُمنح في البلاد تقديراً للمساهمات الفنية مدى الحياة.

وعادة ما تمنح مراكز الفنون الأدائية حقوق التسمية استجابة للتبرعات الكبيرة، التي تصل أحيانًا إلى 100 مليون دولار أو أكثر، لذا قد يحدّ الاسم الجديد من فرص جمع التبرعات للمركز.

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اتخذ السيد ترامب موقفًا مفاده أن برامج مركز كينيدي بحاجة إلى إعادة نظر شاملة. في فبراير الماضي، أعلن في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي حول برامج المركز: "لا مزيد من عروض التنكر، أو أي دعاية معادية لأمريكا - الأفضل فقط".