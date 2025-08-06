"لم نكن مستعدين لرحيلك".. وفاة والدة براد بيت عن 84 عاماً

يعيش النجم العالمي براد بيت حالة من الحزن بعد وفاة والدته جين بيت عن عمر يناهز 84 عامًا، وفق ما أكدته مجلة بيبول، وقد امتنعت المتحدثة باسم "بيت" عن التعليق.

نشأ براد بيت (61 عامًا) مع شقيقه الأصغر دوغ، وشقيقته جولي في سبرينغفيلد بولاية ميزوري، حيث ربّتهما والدتهما جين، التي كانت تعمل مستشارة مدرسية قبل التقاعد، ووالدهما ويليام، مالك سابق لشركة نقل.

سيدني، ابنة دوغ وحفيدة الراحلة جين، نشرت رسالة مؤثرة عبر حسابها على إنستغرام، كتبت فيها: "جدتي الحبيبة.. لم نكن مستعدين لرحيلك بعد، لكن مجرد معرفتنا أنك أصبحتِ حرة لتغني وترقصي وترسمي من جديد، يجعل الأمر أسهل قليلًا."

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وأضافت: "كان لديها أكبر قلب، تهتم بالجميع وبكل شيء دون تردد. كانت تستطيع مجاراة كل واحد منا نحن الأربعة عشر حفيدًا بلا كلل. لم يكن لحبها حدود، وكل من التقاها شعر بذلك. لا أعرف كيف سنكمل حياتنا بدونها... لقد كنا محظوظين حقًا لأننا نشأنا في حضنها، وواثقة أنها ستظل حاضرة فينا جميعًا."

وفي شهر يونيو الماضي، وخلال عرض خاص لفيلمه الجديد F1، حرص براد بيت على توجيه تحية لوالدته على الهواء مباشرة أثناء لقائه مع المذيعة سافانا غوثري، قائلاً: "يجب أن أقول مرحبًا لوالدتي لأنها تشاهدك كل صباح.. إلى جين بيت. أحبكِ يا أمي."

ثم لوّح لها وأرسل قبلة في مقطع فيديو بثه برنامج Today.

وعلى الرغم من أن جين وويليام بيت فضّلا الابتعاد عن الأضواء معظم الوقت، إلا أنهما ظهرا إلى جانب ابنهما في بعض المناسبات الكبرى، من بينها حفل توزيع جوائز الأوسكار العام 2012، وكذلك العرض الأول لفيلم Unbroken للمخرجة أنجلينا جولي في 2014.

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يُذكر أن براد بيت لديه 6 أبناء من زوجته السابقة أنجلينا جولي: مادوكس، باكس، زهرة، شيلوه، والتوأمان فيفيان وكنوكس.

في العام 2009، ساهم براد بيت وإخوته في التبرع بمليون دولار لصالح أحد مستشفيات ميزوري، حيث تم افتتاح جناح جديد يحمل اسم والدتهم، مركز جين بيت لعلاج سرطان الأطفال، الذي استقدم أول طبيب أورام وأمراض دم للأطفال في المنطقة جنوب غرب الولاية، بحسب CBS News.

وفي مقطع فيديو نشرته منظمة WorldServe International العام 2018، عبّرت جين عن فخرها بأبنائها، قائلة: "أنا فخورة جدًا بكل أولادي. حين يرون حاجة ما، يبادرون لمحاولة سدها.. إنه أمر رائع بالفعل."