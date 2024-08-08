قالت الشرطة البريطانية إنه لا يوجد ما يشير إلى أن مخطط الهجوم على حفل للمغنية تايلور سويفت في فيينا سيكون له تأثير في حفلاتها في ملعب "ويمبلي" في لندن الأسبوع المقبل.

وألغيت هذا الأسبوع ثلاث حفلات لسويفت في فيينا، والتي كان من المتوقع أن تجتذب جمهورًا يُقّدر بنحو 195 ألف شخص بعد اكتشاف المخطط.

ووفق وكالة أنباء "رويترز"، قال متحدث باسم شرطة العاصمة لندن: "لا يوجد ما يشير إلى أن الأمور التي تحقق فيها السلطات النمساوية سيكون لها تأثير في الأحداث المقبلة هنا في لندن".

وزارت سويفت لندن مدة ثلاث ليالٍ في يونيو/ حزيران في إطار جولتها "ذي إيراس" (جولة العصور)، وحققت أرقامًا قياسية في الحضور والمبيعات بعد أن أحيت حفلات في إدنبره وليفربول وكارديف.

وستعود المغنية الأمريكية إلى ويمبلي يوم 15 أغسطس/ آب لخمس ليالٍ قبل العودة إلى أمريكا الشمالية لإحياء باقي حفلات جولتها.

واعتقلت الشرطة النمساوية، أمس الأربعاء، شخصين يُشتبه في تخطيطهم لشن هجمات على حفلات موسيقية، وقالت إن أحدهما يبلغ من العمر 19 عامًا، كان يركز بصفة خاصة على حفلات سويفت في فيينا.

وأشارت شرطة العاصمة البريطانية إلى أن "ملايين الزوار الذين يحضرون فعاليات بارزة في لندن كل عام يشعرون بالأمان، ويستمتعون بهذه المناسبات".

وقال المتحدث باسم الشرطة "تعمل شرطة العاصمة من كثب مع فرق الأمن في أماكن الفعاليات وشركاء آخرين لضمان وجود خطط أمنية ورقابية مناسبة".

وأضاف "كما هو الحال دائمًا، سنستمر في المراجعة الدقيقة لأي معلومات جديدة نتلقاها".