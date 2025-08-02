"جينز أم جينات؟".. إعلان سيدني سويني يُفجّر جدلا في أمريكا (صورة)

أثار إعلان جديد من شركة "أمريكان إيغل" بطلته الممثلة الأمريكية سيدني سويني موجة انتقادات واسعة، بعد ظهوره بصور توحي -بحسب متابعين- بترويج غير مباشر لتفوق "العرق الأبيض".

الإعلان، الذي ظهرت فيه سويني وهي تؤدي أنشطة "أمريكية الطابع" بملابس جينز مثل التمدد فوق سيارة موستانغ بيضاء أو مداعبة جرو من نوع "جيرمان شيبرد"، اختُتم بجملة: "لديها جينز رائعة" (Great Jeans)، وهو ما فُسّر بتلاعب لفظي واضح بين "جينز" و"جينات".

الناقدون اعتبروا هذا التلاعب بمرتبة "صافرة بيضاء" تدعو إلى التفوق العرقي، خصوصاً حين نشرت الشركة مقطعاً تُستبدل فيه كلمة "Genes" بـ"Jeans" أمام صورة لسويني الشقراء ذات العينين الزرقاوين.

ووصفت بعض الردود الإعلان بأنه أقرب إلى "دعاية نازية" أو "إشادة بالوراثة البيضاء"، بينما رأى آخرون أنه مجرد انعكاس لعودة إعلامية لما يُسمّى بجمال "الفتاة الأمريكية التقليدية" الذي ساد تسعينيات القرن الماضي.

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الاختصاصية هانا هولاند من MSNBC رأت أن الحملة تعكس تحولاً ثقافياً جارياً نحو مزيد من المحافظة والتطبيع مع رموز التفوق العرقي، وربطت ذلك بحالات مشابهة في تاريخ الإعلان الأمريكي مثل حملة "بيبسي" مع كيندال جينر.

ورغم الانتقادات، فقد استفادت "أمريكان إيغل" تجارياً، إذ ارتفعت شعبيتها كـ"سهم ميم" بين المستثمرين الأفراد.

من جهتها، لا تُخفي سويني تركيزها على الربح، إذ صرّحت لصحيفة The Sun عام 2023 بأنها تضطر لقبول الإعلانات لتغطية مصاريفها، في ظل انخفاض عائدات الممثلين. ورغم الانتقادات، يرى البعض أنها ضحية لنظام يستغل النساء فيما يُدينهنّ في الوقت ذاته.