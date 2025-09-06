تفاصيل عودة شيرين عبد الوهاب من رحلة علاجية قصيرة

أثارت أنباء متداولة عن عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى القاهرة يوم الأحد المقبل، بعد رحلة استشفائية قصيرة خارج البلاد للاطمئنان على حالتها الصحية، حالة من القلق والتفاعل بين جمهورها.

وحسب وسائل إعلام مصرية، أشارت مصادر مقربة من شيرين إلى أن فريقًا طبيًا متخصصًا في أوروبا أشرف على حالتها خلال الرحلة، على أن يتابع فريق محلي وضعها الصحي لاحقًا داخل مصر.

وتزامنت هذه الأنباء مع إعلان شيرين عن قرب طرح أغنية وطنية جديدة بعنوان "غالية علينا يا بلادي"، والتي قد تصدر يوم السبت، بعد أيام من إعلان تصالحها مع محاميها المستشار ياسر قنطوش وعودة التعاون بينهما.

وفي تصريحات لـ"إرم نيوز"، أفاد مصدر مقرب من فريق عمل الأغنية أن رحلة شيرين كانت مقررة منذ نحو ثلاثة أشهر وتم الاتفاق عليها مسبقًا مع محاميها، لكنها لم تُنفّذ إلا لفترة قصيرة، ضمن تمهيد لرحلة الاستشفاء المؤجلة.

وأوضح المصدر أن الأغنية الجديدة تمثل عودة فنية مهمة، إذ تعيد شيرين إلى التعاون مع الملحن عمرو مصطفى بعد قطيعة دامت لسنوات، سبقتها مصالحات بمساعٍ من الشاعر تامر حسين وعدد من المقربين، حيث تم الاتفاق على إنهاء الخلاف وتقديم عمل وطني مشترك.

ويترقب جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب الاستماع إلى أغنيتها الجديدة، خاصة بعد سلسلة من الأزمات، وتأتي في سياق عودة التعاون الناجحة التي سبق أن أثمرت عن أغنية "مشربتش من نيلها". الأغنية الجديدة من كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع توما.