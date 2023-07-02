بخطأ تقني.. فيسبوك يعلن وفاة فنان مصري

وتبين بعد انتشار الخبر وقوع فيسبوك بخطأ تقني بإعلان الوفاة؛ ما دفع زوجته الفنانة جيهان خليل لنشر صورة جمعتها مع زوجها وكتبت: "ربنا يخليك ليا".

وعادة يقدم "فيسبوك" في حالة وفاة من يمتلك حسابًا على التطبيق الشهير، قسمًا للنعي، وهو ما فعله التطبيق مع الفنان المصري، قائلًا: "هذا مكان يتذكره أصدقاء إسلام وعائلته وتكريمه".