بعد أنباء الطلاق.. بن أفليك ينقل ممتلكاته من المنزل في غياب جينيفر لوبيز

في مؤشر جديد يدل على قرب نهاية زواج الفنانين العالميين، نقل بن أفليك جميع أغراضه من المنزل أثناء غياب زوجته جينيفر لوبيز، التي كانت بصحبة أصدقاء في رحلة في إيطاليا وفرنسا.

ووفق موقع "بيبول"، قام بن أفليك بنقل جميع أغراضه ومتعلقاته من "قصر الزوجية" في بيفرلي هيلز، قبل عودة لوبيز من إجازتها.

ويحاول بن أفليك وجينيفر لوبيز تفريغ القصر، من ممتلكاتهما، بعيدا عن الأنظار، في الخطوة التي تثبت قرب طلاقهما، بحسب موقع "تي إم زد".

واشترى الثنائي الشهير القصر المعني مقابل 60 مليون دولار قبل عام واحد فقط، بعد زفافهما في يوليو/تموز عام 2022.

وتبين أن بن أفليك ولوبيز عرضا القصر للبيع في الشهر الماضي، مما يعني أنه بتفريغ ممتلكاتهما يمضيان قدما نحو بيعه، بينما يعيش بن أفليك منذ شهر في منزل مستأجر.

فيما تشير مصادر إلى أن عددا من السماسرة عرضوا منازل على لوبيز لشرائها.

ويعرض نجما هوليوود القصر للبيع بنحو 65 مليون دولار، بعد إنفاقهما الكثير من المال على التحسينات، وكذلك على عمولة السماسرة وضريبة القصر.