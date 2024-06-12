الكويت.. التحقيقات الأولية بحريق مبنى العمال تكشف تفاصيل صادمة
كشفت بيانات حكومية رسمية ووسائل إعلام محلية وتحقيقات أولية، اليوم الأربعاء، عن معلومات صادمة في الحريق المروع الذي اندلع في مبنى للعمال صباح اليوم، وخلف أكثر من 40 وفاة في حصيلة أولية.
ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية، عن مصادر لم تسمها، أن غالبية الضحايا في حريق مبنى العمال في منطقة المنقف بمحافظة الأحمدي من الجنسية الهندية.
وقال مسؤول في الشركة التي يعمل فيها العمال الذين كانوا يقطنون البناء، إن عددهم 196 عاملاً وسط ذهول وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف، الذي كان يتحدث معه أمام البناء بعد إطفاء الحريق.
وأمر الوزير الذي بدا غاضبًا بتوقيف مسؤول الشركة ذاك وعدم إطلاق سراحه إلا بأمر شخصي من الوزير لحين التحقيق في الحادثة ومعرفة مدى مسؤوليته عما جرى.
وفي السياق ذاته، أعلن مدير عام بلدية الكويت، سعود الدبوس عن إحالة قيادات فرع بلدية محافظة الأحمدي جميعهم إلى التحقيق، وإيقافهم عن العمل بسبب حريق المنقف.
ونقلت صحيفة "الراي" المحلية، عن الدبوس قوله إن قرار الإيقاف سيستمر إلى حين الانتهاء من مجريات التحقيق الموسع في الحادثة.
وهزت الحادثة البلد الخليجي الذي يستضيف نحو 3.3 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات، وفتح ملف سكن العمال الأجانب الذي يشهد اكتظاظًا ومخالفات تعهد وزير الداخلية بمعالجتها بعد الحريق.
ويتلقى عشرات المصابين العلاج في مستشفيات البلاد، بينهم بعض الحالات الحرجة بعد الحريق الذي شب في المبنى المكون من سبعة طوابق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، قبل أن تسيطر عليه فرق الإطفاء.