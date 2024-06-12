الكويت.. التحقيقات الأولية بحريق مبنى العمال تكشف تفاصيل صادمة

كشفت بيانات حكومية رسمية ووسائل إعلام محلية وتحقيقات أولية، اليوم الأربعاء، عن معلومات صادمة في الحريق المروع الذي اندلع في مبنى للعمال صباح اليوم، وخلف أكثر من 40 وفاة في حصيلة أولية.

ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية، عن مصادر لم تسمها، أن غالبية الضحايا في حريق مبنى العمال في منطقة المنقف بمحافظة الأحمدي من الجنسية الهندية.

وقال مسؤول في الشركة التي يعمل فيها العمال الذين كانوا يقطنون البناء، إن عددهم 196 عاملاً وسط ذهول وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف، الذي كان يتحدث معه أمام البناء بعد إطفاء الحريق.