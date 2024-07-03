طالت محكم المواهب البارز وقطب الموسيقى البريطاني سايمون كاول، سخرية لاذعة من قبل مشاهدي برنامج "صباح الخير بريطانيا"، بسبب ظهوره الأخير الذي اعتبروه "صادما".

وقال متابعون في تعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه "كان يصعب عليهم التعرف على سايمون كاول، بسبب التغييرات الكبيرة التي أجراها على ملامحه"، وفق تعبيرهم.

ووفق صحيفة "الديلي ميل"، ظهر كاول، البالغ 64 عاما، في البرنامج الصباحي في مقابلة مسجلة مسبقا مع مقدم البرامج الترفيهية ريتشارد أرنولد.

وخلال اللقاء، تحدث الموسيقي البريطاني عن رغبته في إنشاء فرقة موسيقية شبابية جديدة، على أن تجري اختبارات الأداء لذلك في نهاية الأسبوع الجاري.

لكن كثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم يكترثوا لإعلان كاول، بقدر تركيزهم على ملامحه، إذ تساءل العديد منهم "عما فعله بوجهه"، في حين طالبه آخرون بالتوقف فورًا عن استخدام "البوتوكس".

ونفى سايمون كاول سابقا إجراءه أي عمليات شد للوجه، رغم التغير الكبير الذي طرأ على مظهره خلال السنوات الماضية، لكنه اعترف "نادما" باستخدامه المكثف للبوتوكس.

وأقر محكم المواهب البارز أن هوسه بـ"البوتوكس" قاده إلى الإفراط في استخدامه على وجهه.