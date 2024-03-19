آيا ناكامورا تتعرض للعنصرية بعد إعلان مشاركتها بافتتاح أولمبياد باريس

بمجرد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مشاركة المغنية الفرنسية من أصل مالي، آيا ناكامورا، في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024، انهالت الانتقادات العنصرية ضد المغنية التي تنحدر من أصل مالي، فيما فتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً بوقائع العنصرية ضد آيا ناكامورا.

أُسنِد التحقيق إلى المركز الوطني لمكافحة الكراهية عبر الإنترنت، فيما أعلنت جمعية "إس أو إس راسيسم" هي الأخرى أنها ستلجأ أيضا إلى القضاء، متحدثة عن "موجات كراهية عنصرية ضد آيا ناكامورا"، من بينها مثلاً صورة نشرتها جماعة يمينية متطرفة صغيرة عبر شبكات التواصل تُظهر لافتة كُتبت عليها عبارة "مستحيل آية، هذه باريس، وليست سوق باماكو!"، في إشارة إلى عاصمة مالي.

ويرى المنتقدون أن ناكامورا، رغم كونها فنانة فرنسية، لا تحظى بمشروعية تمثيل فرنسا، فهي من أصول دولة مالي الأفريقية، ما يجعلها في نظر اليمين المتطرف "غير مؤهلة" للغناء باسم فرنسا.

وينتقد معارضو مشاركة الفنانة الفرنسية الأشهر في افتتاح العرس الرياضي العالمي توظيفها مفردات بالعامية في أعمالها، كما هو الحال في أغنية Djadja.