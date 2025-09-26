القاهرة.. حريق ضخم يوقع 8 قتلى ويصيب العشرات (صور)

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الجمعة، اندلاع حريق في مصنع للملابس بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية شمال القاهرة، ما أسفر عن وفاة ثمانية أشخاص وإصابة 35 آخرين.

وأفاد مصدران أمنيّان لـ"رويترز"، بأن الحريق نجم عن ماس كهربائي تسبب في اندلاع النيران، تلاه انفجار غلاية في الطابق الأول العلوي، ما أدى إلى انهيار جزء من المبنى.

وأوضحت وزارة الصحة أن 26 سيارة إسعاف مجهزة طبيًا وصلت إلى موقع الحريق، ونُقل المصابون إلى مستشفى المحلة العام لتلقي الرعاية تحت إشراف فرق طبية متخصصة.

وأشار البيان إلى أن قوات الدفاع المدني تواصل عمليات البحث ورفع الأنقاض للتأكد من عدم وجود ضحايا إضافيين، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة الجميع.

ولم تُحدد السلطات سبب اندلاع الحريق، بينما أكدت وسائل إعلام محلية أن الحريق قد تم السيطرة عليه بالكامل.