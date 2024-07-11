مصدر لـ"إرم نيوز": إتمام الصلح بين شيرين وحسام حبيب

كشف مصدر موثوق، لـ"إرم نيوز"، عن إتمام الصلح بين الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وطليقها الفنان حسام حبيب، بعد الدعوى التي تقدمت بها الأولى ضد الأخير، والتي اتهمته فيها بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابات لها.

وأضاف المصدر أن الصلح تم أمام النيابة العامة أمس، خلال سماع أقوالهما في الدعوى التي تقدمت بها شيرين، والتي استمرت لساعات وجه خلالها الطرفان الاتهامات لبعضهما، إلا أنهما، في نهاية الأمر، وقَّعا على محضر صلح، وانصرفا.

وكانت شيرين عبد الوهاب تقدمت ببلاغ رسمي ضد طليقها الفنان حسام حبيب، تتهمه فيه بالتعدي عليها بالضرب داخل الاستوديو الخاص بها في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

وجاء في تقرير الطب الشرعي، بعد الكشف الذي خضعت له شيرين، أنها مصابة بجرح قطعي بالرأس، بالإضافة إلى العديد من السحجات والكدمات في أماكن متفرقة من الجسد.