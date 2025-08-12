مصر.. القبض على بلوغر ادعى أنه أنثى

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على البلوغر المعروفة باسم "ياسمين تجعل الحجر يليين" وذلك بتهمة نشر محتوى خادش للحياء، وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح من المشاهدات.

وكشفت التحريات أن صاحب الحساب ليس فتاة كما روّج لنفسه، بل شاب يبلغ من العمر 18 عاما يقيم بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية في مصر، ولديه ميول أنثوية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم كان يستخدم أدوات وإكسسوارات لتغيير مظهره الجسدي بغرض الظهور كامرأة.

كما عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم على أجهزة إلكترونية وهواتف محمولة تحتوي على مقاطع فيديو ذات إيحاءات جنسية وألفاظ خادشة للحياء، تم بثها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف جذب المتابعين وتحقيق أرباح من الإعلانات.

وتم التحفظ على الأجهزة المضبوطة لفحصها فنيا ورصد المواد المخزنة عليها، بالإضافة إلى مراجعة نشاط الحسابات المرتبطة به لتحديد حجم المحتوى المنشور وأي جهات قد يتعاون معها.

وحرر محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.