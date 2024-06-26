أوبرا وينفري: امتنعتُ عن حضور المناسبات الاجتماعية بسبب وزني

اعترفت مقدمة البرامج الأمريكية أوبرا وينفري بأنها امتنعت عن حضور إحدى حفلات الكريسماس التي أقامها دون جونسون بسبب "سمنتها".

وخلال حلقة أمس الثلاثاء من بودكاست "جيمي كيرن ليما"، تحدثت أوبرا بصراحة عن أكبر أخطائها في النظام الغذائي، بما في ذلك فقدانها 67 رطلًا (30 كيلوغرامًا) من وزنها بالاعتماد على السوائل فقط في عام 1988؛ ما جعلها تسترجع كلّ ما خسرته بسرعة.

وقالت: "لم أحصل على لقمة من الطعام لمدة خمسة أشهر متواصلة في فقدان هذا الوزن، في نظام اعتمدَ فقط على المشروبات والمخفوقات".