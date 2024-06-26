أوبرا وينفري: امتنعتُ عن حضور المناسبات الاجتماعية بسبب وزني
اعترفت مقدمة البرامج الأمريكية أوبرا وينفري بأنها امتنعت عن حضور إحدى حفلات الكريسماس التي أقامها دون جونسون بسبب "سمنتها".
وخلال حلقة أمس الثلاثاء من بودكاست "جيمي كيرن ليما"، تحدثت أوبرا بصراحة عن أكبر أخطائها في النظام الغذائي، بما في ذلك فقدانها 67 رطلًا (30 كيلوغرامًا) من وزنها بالاعتماد على السوائل فقط في عام 1988؛ ما جعلها تسترجع كلّ ما خسرته بسرعة.
وقالت: "لم أحصل على لقمة من الطعام لمدة خمسة أشهر متواصلة في فقدان هذا الوزن، في نظام اعتمدَ فقط على المشروبات والمخفوقات".
وكشفت وينفري، البالغة من العمر 70 عامًا، آنذاك عن مقدار الوزن الذي فقدته للمرة الأولى من خلال الاستعانة بعربة مليئة بالدهون في إحدى حلقات برنامجها "أوبرا وينفري شو" في نوفمبر 1988.
وتذكرت قائلة: "بعد ثلاثة أيام، زاد وزني بمقدار 5 أرطال (3 كيلوغرامات)، وبعد أسبوع زاد وزني بمقدار 10 أرطال (5 كيلوغرامات)".
وأضافت "بحلول شهر ديسمبر من ذلك العام، أصبحت أخجل من زيادة وزني السريعة لدرجة أنني بدأت في تفادي الدعوات لحضور المناسبات الاجتماعية".
وتابعت "في الأسبوع الذي سبق عيد الميلاد، أتذكر أن المذيع دون جونسون كان يقيم حفلة ودعاني وبعض أعضاء برنامجي للحضور، إلا أنني تجنبت الذهاب بسبب وزني".
ووسط رحلة فقدان الوزن التي امتدت لعقود، واجهت أوبرا رسائل "مؤلمة" حول صورة جسدها، بما في ذلك عندما طُبعت صورة لها في "فستان أسود" في عام 1987 على مقدمة إحدى المجلات مع عنوان مسيء، يسخر من جسدها الممتلئ.
يذكر أن أوبرا وينفري لفتت الأنظار مؤخرًا بعد خسارة وزن كبيرة، والتي اعترفت أنها حققتها بمساعدة عقاقير قمع الشهية.