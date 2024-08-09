تمكنت الجهات الأمنية في الكويت من ضبط مواطن تجسس على خطيبته السابقة عن طريق كاميرات مراقبة، وضعها على جدران ملحق منزل مجاور.

ووفق صحيفة "الراي" المحلية، حدثت الواقعة في إحدى مناطق محافظة الفروانية، وعمد المتهم إلى دس الكاميرات لمراقبة خطيبته السابقة بـ"بث مباشر" على مدار أسبوع.

ولكن لسوء حظ الشاب، رصدت كاميرات مراقبة منزل الجيران فعلته، وتسلله ملثمًا في جنح الليل ليزيل كاميراته، ما دفعهم للاستنجاد برجال الأمن، ليتضح أن المتسلل كان الخطيب السابق لابنة جيرانهم.

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واحتجزت الشرطة المتهم، كما يواجه تهمة أخرى رفعتها خطيبته ضده، إذ اتهمته بضربها وتهديده لها لإجبارها على الزواج منه عنوة، وهو ما أصرت على رفضه.

وأقر المتهم في التحقيقات بذلك، وقال إنه "مصر على الزواج منها"، وتم حجزه على ذمة القضيتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.