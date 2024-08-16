توفي الفنان المصري محمد بسيوني، بعد صراع مع مرض أصيب به خلال السنوات الماضية.

وأعلن عن الوفاة نجل شقيقته من خلال حسابه الشخصي على فيسبوك، حيث قال: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى خالي أبي الثاني، إن العين لتدمع والقلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون يا خالي محمد، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة".

ونعى عدد من الفنانين زميلهم الراحل، من بينهم الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، والذي أشار إلى أنه لم يتم تحديد موعد الجنازة والعزاء حتى الآن.

ويذكر أن محمد بسيوني ممثل حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، واشتهر بتقديم الأدوار الثانوية في أكثر من 22 من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية.

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وشارك الفنان محمد بسيوني في العديد من الأعمال السينمائية منها فيلم "ضحك ولعب وجد وحب"، الذي عُرض عام 1993، وفيلم "المواطن مصري" 1991، و"الإرهابي" 1994، و"امرأة هزت عرش مصر".

كما شارك في مسلسلات مهمة، من بينها مسلسل "الناس في كفر عسكر"، الذي قدمه رفقة الفنانة دلال عبد العزيز، والفنان صلاح السعدني، ومسلسل "عباس الأبيض في اليوم الأسود" مع الفنان يحيى الفخراني.