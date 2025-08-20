بقروح وأورام جلدية.. "وباء السناجب" يثير الرعب في أمريكا (صور)

انتشر مؤخراً وباء غريب بين السناجب في الولايات المتحدة وكندا، حيث ظهرت حيوانات مغطاة بقروح صديدية وأورام جلدية جعلتها تبدو وكأنها مستوحاة من أفلام الزومبي.

وقد أثارت مشاهد السناجب المصابة بانتفاخات حول الرأس والأطراف، مخاوف السكان وتكهناتهم حول سبب التشوهات، إلا أن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أفادت أن هذه الحالة شوهدت للمرة الأولى في عام 2023 بولاية مين.

"الورم الليفي" السنجابي

ووثقت صور متداولة على الإنترنت انتشار هذه الأورام البشعة، لكن خبراء الحياة البرية يقولون إنها أعراض لمرض يُعرف باسم "الورم الليفي السنجابي"، وهو عبارة عن عدوى فيروسية تسببها سلالة من "فيروس الجذام".

وبحسب الخبراء، فإن العدوى بهذا المرض تنتقل عن طريق الاتصال المباشر أو اللعاب، وتؤدي الإصابة به إلى ظهور نتوءات مليئة بالسائل، لكنها لا تُشكل أي خطر على البشر أو الحيوانات الأخرى.

وحذرت "شيفينيل ويب" من إدارة مصايد الأسماك والحياة البرية في مين، السكان من محاولة مساعدة السناجب المصابة، مؤكدة أن "المرض طبيعي وغالباً ما يزول من تلقاء نفسه"، لكنها شددت على أنه في حالات نادرة، يمكن أن تؤثر الأورام على الأعضاء الداخلية وتؤدي لموت الحيوان.

وليس هذا المرض الوحيد الذي يحوّل الحيوانات اللطيفة إلى مخلوقات مخيفة. فقد انتشرت أيضاً صور لأرانب تظهر على رؤوسها نتوءات سوداء تشبه المخالب، ناجمة عن فيروس "شوپ الحليمي".

وتختفي هذه النتوءات بمجرد مقاومة الجهاز المناعي للفيروس، ولا تنتقل العدوى إلى البشر أو الحيوانات الأخرى. مع ذلك، يُنصح الأطباء بعدم لمس الأرانب المصابة.