في شوارع كابول، يلفت انتباه المارة مشهد مجسمات العرض للألبسة في واجهات المتاجر التي تُغطّى بوجوه مغطاة بكيس بلاستيكي أسود أو شريط لاصق عريض.

وحركة طالبان، التي استعادت الحكم قبل ثلاث سنوات، تطبق تفسيراً صارماً للشريعة الإسلامية يمنع تجسيد وجوه البشر.

وفي مركز تجاري في حي شهر نو، تُغطّى وجوه مجسمات العرض للألبسة الرجالية بورق ألمنيوم، بينما تُلف وجوه مجسمات الأطفال بكيس بلاستيكي.

ومنذ استعادة طالبان الحكم في 15 أغسطس 2021، فرضت الحركة تغطية الوجوه في النوافذ الإعلانية وصالونات التجميل، وقد بدأ التجار في كابول بتغطية وجوه المجسمات منذ العام الماضي بناءً على طلب وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأكد أحد التجار لـ"فرانس برس"، أن هذه الإجراءات تجعل الواجهات قبيحة، لكنها لا تؤثر على المبيعات. كما توقع بائع آخر أن يتم طلب تغطية الأذرع مستقبلاً.

وأشار مالك متجر آخر إلى أن عناصر وزارة الأمر بالمعروف يأتون ثلاث مرات في اليوم للتأكد من تغطية الوجوه بشكل صحيح، بينما بدأ حظر تجسيد الوجوه بالمناشير في هرات منذ يناير 2022، وامتد ليشمل أنحاء أفغانستان كافة.