تسبب فقدان مقص في اليابان بإلغاء ما لا يقل عن 36 رحلة جوية وتأخير 201 رحلة في مطار "نيو شيتوس" في هوكايدو، صباح يوم السبت.

وأفادت قناة "بي بي سي"، أن الأمن أعاد المسافرين بعد إلغاء وتعطيل رحلاتهم، بينما حاولت السلطات تحديد مكان المقص المفقود، والذي تم العثور عليه في اليوم التالي.

وكان على السلطات بعد ذلك التأكد مما إذا كان المقص هو ذاته الذي فقد من المتجر قبل الإعلان عن العثور عليه.

وقال أحد المسافرين لوسائل الإعلام المحلية: "لا أعتقد أن لدينا أي خيار سوى الانتظار، لكنني آمل أن يكونوا أكثر حذراً بشأن هذا الأمر".

وقال آخر: "هناك أشياء كثيرة تدعو للقلق هذه الأيام... إنها لا تنتهي أبدًا". ولا أشعر بالأمان حتى أعود إلى المنزل.

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وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة إنها طلبت من المطار التحقيق في سبب فقدان المقص.

وقال مطار هوكايدو: "نحن ندرك أن هذا حدث نتيجة لعدم كفاية أنظمة التخزين والإدارة في المتجر".

وأضاف: "نحن ندرك أن هذا أيضًا حادث يمكن ربطه بالاختطاف أو الإرهاب، وسنعمل مرة أخرى على ضمان الوعي الإداري الشامل".

ويعد مطار "نيو شيتوس" أحد أكثر المطارات ازدحامًا في اليابان، ويخدم ثاني أكثر الخطوط الجوية الداخلية حركةً في العالم بين طوكيو وسابورو.