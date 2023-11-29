في ظل تحديات مناخية.. مياه البحر تهدد المناطق الساحلية اليمنية

مناطق ليست بمنأى عن حدوث تسونامي

يعتقد رئيس مركز الدراسات وعلوم البيئة في جامعة عدن، الدكتور فواز باحميش، أن هناك مناطق في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن ليست بمنأى عن حدوث تسونامي، في ظل حالة التغيّرات المناخية المتسارعة التي يشهدها العالم.

وقال باحميش، لـ"إرم نيوز"، إن عدن تأتي في المرتبة السادسة في قائمة 10 مدن عالمية مهددة بالغرق، وفق تصنيف جمعية المناخ العالمية، التي صنفت المدن المنخفضة على حسب كميات المياه التي تذوب في القطب المتجمد الشمالي، ما يجعل بعض مناطق عدن، مثل مديرية خور مكسر ومنطقتي "خليج الفارسي" بمديرية البريقة، و"صيرة" في مديرية صيرة، مركز المحافظة، عرضة للغمر بالمياه مستقبلًا.

وأضاف أن ذوبان الجليد يؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه البحر بحوالي 1 سم، ما يؤثر على المناطق المنخفضة التي تأتي عدن من ضمنها، ويهدد مناطقها السكنية القريبة جدًا من مياه البحر.

وأشار باحميش إلى شكوى سابقة من سكان منطقة "الفارسي" المنخفضة في مديرية البريقة، قبل أكثر من 10 أعوام، من دخول مياه البحر إلى المناطق السكنية والمنازل الخشبية المخصصة للصيادين، على نحو غير مسبوق.

وأكد أن عدن ليست في مأمن من حدوث تسونامي، "بدليل أن مدينة خور مكسر عند قدوم الرياح الشديدة خلال المنخفضات الجوية تكون حركة أمواج البحر فيها كبيرة ومرتفعة جدًا، ويمكن من خلال السير في ساحلها رؤية ارتفاع البحر وانخفاض المنطقة المقابلة".