تقرير: تسجيل وفيات في كوريا الجنوبية واليابان بسبب الحرارة

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن ارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية نهاية الأسبوع الماضي تسبب بوفاة 15 شخصا في كوريا الجنوبية واليابان.

وأوضحت الصحيفة، أن 12 شخصا قضوا في كوريا الجنوبية، فيما توفي 3 أشخاص في اليابان؛ من بينهم فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا توفيت وهي في طريق عودتها من المدرسة.

وكانت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية قد ذكرت، أن ما لا يقل عن خمسة ممن لقوا حتفهم نهاية الأسبوع مزارعون، وسبعة على الأقل تجاوزوا سن السبعين.

وأوضحت أن معظم أنحاء البلاد تخضع لتحذير من موجة الحر منذ يوم الثلاثاء الماضي.

في اليابان، عثر عامل رعاية صحية على زوجين مسنين فارقا الحياة في منزلهما في طوكيو، وفقا لما ذكرته صحيفة "ماينيتشي" اليابانية.