تقرير: تسجيل وفيات في كوريا الجنوبية واليابان بسبب الحرارة
قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن ارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية نهاية الأسبوع الماضي تسبب بوفاة 15 شخصا في كوريا الجنوبية واليابان.
وأوضحت الصحيفة، أن 12 شخصا قضوا في كوريا الجنوبية، فيما توفي 3 أشخاص في اليابان؛ من بينهم فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا توفيت وهي في طريق عودتها من المدرسة.
وكانت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية قد ذكرت، أن ما لا يقل عن خمسة ممن لقوا حتفهم نهاية الأسبوع مزارعون، وسبعة على الأقل تجاوزوا سن السبعين.
وأوضحت أن معظم أنحاء البلاد تخضع لتحذير من موجة الحر منذ يوم الثلاثاء الماضي.
في اليابان، عثر عامل رعاية صحية على زوجين مسنين فارقا الحياة في منزلهما في طوكيو، وفقا لما ذكرته صحيفة "ماينيتشي" اليابانية.
أما المراهقة اليابانية فقد عُثر عليها فاقدة للوعي على أحد الأرصفة، يوم الجمعة الماضي، بعد أن كانت تركب دراجتها عائدة إلى المنزل من نادي صيفي مدرسي.
وفارقت الفتاة الحياة حال وصولها إلى المستشفى،، وتبين أن سبب الوفاة للحالات الثلاث يعود إلى إصابتهم بضربة شمس.
ويأتي تسجيل وفيات في اليابان جراء ارتفاع درجات الحرارة، بعد أسابيع من من إعلان الحكومة عن خطة لخفض عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة إلى النصف بحلول عام 2030.
وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة التي نشرتها "جابان تايمز"، أن عدد الوفيات المرتبطة بضربة الشمس ارتفع من متوسط 201 شخصًا سنويًا بين عامي 1995 و 1999، إلى متوسط 1295 بين عامي 2018 و2022. وأن 80 إلى 90% من المتوفين أعمارهم أكبر من 65 عامًا .
وأشارت الصحيفة اليابانية إلى أن البحوث تُظهر أن كبار السن أكثر عرضة لموجات الحر. وهو ما يشكل تحديا إضافي للدولتين.
وتعد اليابان ثاني أعلى دولة في العالم لديها أشخاص فوق سن 65 عاما، فيما يتوقع أن يشكل كبار السن فوق 65 عاما في كوريا الجنوبية ما نسبته 20 % تقريبا بحلول 2025، وفقاً لبحث نُشر في "مجلة لانسيت".
المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية