الحنين يقود عراقية للعودة من أوروبا على دراجة هوائية (صور)

وصلت امرأة عراقية، إلى بلدتها في شمال البلاد، على دراجة هوائية قادمة من ألمانيا في رحلة حنين مؤثرة، استمرت 37 يومًا.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من بلدة "عنكاوا" في إقليم كردستان، بشمال العراق، "إيفا صليوا" وقد وصلت مسقط رأسها على دراجتها الهوائية.

وحضرت "إيفا" برفقة زوجها الروسي الذي يقود بدوره دراجة هوائية، وقد قطع الثنائي نحو 4500 كيلو متر قبل الوصول لعنكاوا.

وكان الزوجان يقودان دراجتيهما لقطع مسافة 120 كيلو مترًا يوميًّا حتى الوصول للوجهة النهائية في شمال العراق.

ومرّت إيفا في رحلتها الطويلة بالعديد من الدول، وهي: تشيكيا، والنمسا، وهنغاريا، ورومانيا، وصربيا، وبلغاريا، واليونان، وتركيا، والعراق.

ونقلت وسائل إعلام عراقية، عن إيفا قولها إن الرحلة لعنكاوا هي "الأغلى" بالنسبة لها مقارنة برحلات سابقة على الدراجة أيضاً، وقد سافرت خلالها لدول عديدة بينها: فرنسا وهولندا.

وستمضي إيفا عشرة أيام في بلدتها التي عاشت فيها طفولتها عندما هاجرت مطلع التسعينيات نحو ألمانيا، ومن ثم يقودها الحنين مجددًا للعودة إلى مسقط رأسها بعد تلك السنوات، وإن كانت زيارة قصيرة.

ونظم نادي "آكاد" الرياضي المحلي في "عنكاوا"، مساء أمس الأحد، استقبالًا رسميًّا لإيفا التي كانت لاعبة في فريق كرة الطائرة قبل هجرتها نحو ألمانيا.

كما تلقت ابنة عنكاوا ترحيبًا حارًّا في مواقع التواصل الاجتماعي عبر سيل من عبارات مواطنيها الذين وصفوها بكلمات مثل: بطلة، وشجاعة، ووفية.

وتقع عنكاوا، شمال غرب مدينة أربيل، ‏ضمن إقليم كردستان العراق، وتستقطب كل عام أبناء المدينة المهاجرين الكثر في دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.