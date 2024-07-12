قطر تحول أقدم دار عرض أفلام إلى متحف سينمائي‎

قررت قطر، تحويل أقدم دار عرض للأفلام في البلاد، إلى متحف سينمائي يتضمن عدة أقسام فنية مرتبطة بالفن السابع، بهدف إعادة الحياة للبناء التاريخي ذي المكانة في نفوس عشاق السينما.

وافتتحت قطر مبنى سينما الخليج أول مرة أمام الجمهور، العام 1972، وضمّ صالتي عرض هما "الخليج" و"الدوحة"، ليكون أول دار سينما في العاصمة، قبل أن تفقد الدار القديمة بريقها في السنوات الماضية لصالح دور العرض العصرية في المراكز التجارية.

ووقعت متاحف قطر مذكرة تفاهم مع شركة قطر للسينما، بهدف إعادة تنشيط مبنى سينما الخليج والحفاظ على المبنى التاريخي، بالتوازي مع مواكبة التقدم والتطور التكنولوجي.

وتتضمن الاتفاقية، ترميم صالة السينما، كما سيضم المبنى، متحف "سينما تيك" الأول من نوعه في البلاد، فيما ستخصص مساحة من المتحف لاستوديوهات، ومكتبة سينمائية إعلامية، ومسرح ضخم.

ووجد القرار ردود فعل واسعة لدى عشاق السينما والفنون في مواقع التواصل الاجتماعي في قطر، وسط ترحيب بالخطة الجديدة التي تعيد الحياة للمبنى الشهير في الدوحة.