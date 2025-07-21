إعادة محاكمة قاتل طفل بعد 45 عاما على الجريمة

قضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية بإعادة محاكمة سجين كان قد أدين بتهمة قتل طفل يبلغ من العمر 6 سنوات يدعى إيتان باتز عام 1979، بعد أن أبطلت الحكم السابق بإدانته.

وكان بدرو هيرنانديز قد حكم عليه بالسجن لفترة تتراوح ما بين 25 عاما إلى السجن مدى الحياة منذ إدانته عام 2017، بعد القبض عليه عام 2012، في أعقاب عملية بحث استمرت على مدار عقود للوقوف على أسباب اختفاء الطفل إيتان في أول يوم يسمح له فيه بالسير بمفرده إلى محطة كي يستقل حافلة المدرسة.

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وألغت محكمة الاستئناف قرار الإدانة بسبب مسألة تتعلق بطريقة تعامل القاضي مع مذكرة من هيئة المحلفين أثناء نظر القضية للمرة الثانية عام 2017. وكانت المحاكمة الأولى قد انتهت عام 2015 دون توصل هيئة المحلفين إلى قرار بشأن إدانة هيرنانديز.

وكان هيرنانديز فتى مراهقًا يعمل في أحد المتاجر في حي مانهاتن في نيويورك، حيث كان يقطن الطفل إيتان قبل أن يختفي. وقد اعترف هيرنانديز، وهو من ولاية نيوجيرسي، في وقت لاحق، بأنه خنق إيتان، ولكنّ المحامين الموكلين عنه ذكروا أنه مختل عقليا وأن اعترافه غير حقيقي.