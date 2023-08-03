طفلة لبنانية تصارع الموت بسبب رصاصة احتفال طائشة

تتعالى الدعوات طالبة النجاة للطفلة اللبنانية، "نايا"، التي تبلغ سبع سنوات، بعدما أصيبت برصاصة طائشة في رأسها، خلال إطلاق النار ابتهاجا بالنجاح في الامتحانات الرسمية بالبلاد.

وفيما كانت "نايا"، وهي وحيدة والديها، تلهو في ملعب مدرسة "القلبين الاقدسين" في إطار الأنشطة الصيفية في بلدة الحدث إلى الجنوب الشرقي لبيروت، تلقت الرصاصة الطائشة.