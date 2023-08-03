طفلة لبنانية تصارع الموت بسبب رصاصة احتفال طائشة
تتعالى الدعوات طالبة النجاة للطفلة اللبنانية، "نايا"، التي تبلغ سبع سنوات، بعدما أصيبت برصاصة طائشة في رأسها، خلال إطلاق النار ابتهاجا بالنجاح في الامتحانات الرسمية بالبلاد.
وفيما كانت "نايا"، وهي وحيدة والديها، تلهو في ملعب مدرسة "القلبين الاقدسين" في إطار الأنشطة الصيفية في بلدة الحدث إلى الجنوب الشرقي لبيروت، تلقت الرصاصة الطائشة.
وتصارع الطفلة الموت في إحدى مستشفيات بيروت، وأفادت مصادر طبية وأخرى مقربة من العائلة أن الرصاصة التي اخترقت راس نايا استقرت في نقطة حساسة بحيث يصعب سحبها، ما يضع نايا في حالة حرجة جدا، وهي موصولة بجهاز التنفس الاصطناعي في العناية الفائقة.
وفي بيان صدر عن رئيس بلدية الحدث جورج عون "بين الحياة والموت نايا حنا، طفلة بعمر سبع سنوات، فريسة جديدة للرصاص المجرم ، الذي يطلقه المبتهجون الغرائزيون، تارة في أفراحهم وتارة مع إعلان نتائج الإمتحانات الرسمية".
أضاف عون "أن دماء نايا وحيدة والدتها كارول خطار ووالدها جان حنا لن يعوضها وخز ووجع ضمير مفقود في الأصل من أساسه، ولن تشفها عدالة وإن تحققت، فيهي لن تبلسم ألما وضررا لا يحصى ولا يقاس".
وقد هزت هذه الجريمة قلوب اللبنانيين الذين يشهدون نسخا مكررة عنها في الأفراح والأتراح وأيضا في الخطابات السياسية.
وقد ضجت وسائل التواصل الإجتماعي بالدعوات طلبا لشفاء "نايا"، مشددة على محاسبة الفاعلين ولجم السلاح الهائج.